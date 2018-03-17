Гвоздик – Амар: во сколько бой и где смотреть

В ночь с 17 марта на 18 марта в США состоится боксерский вечер, в рамках которого украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) сразится за титул временного чемпиона WBC в поединке с французом Мехди Амаром (34-5-2, 16 КО).

Победитель встретится с победителем боя между чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО).

В букмекерских конторах фаворит поединка украинский боксер. Котировки на победу Гвоздика – 1,01, на победу Амара – 17,00, на ничью – 34,00.

Трансляция боя Александр Гвоздик – Мехмеди Амар

Интер, 5:15 (18 марта)

ESPN

Arena Sport 1

Arena Sport 2

Polsat Sport Extra

boxing-mma (трансляция в интернете)

Напомним, что Василий Ломаченко подписал контракт на бой против чемпиона WBA. Украинец проведет первый бой в новой весовой категории 12 мая в Нью-Йорке.

В 2017 году Василий Ломаченко одержал три победы, и каждый раз его соперник отказывался от продолжения боя в перерыве между раундами после избиения в ринге. В последнем бою в декабре в Нью-Йорке Ломаченко нанес первое поражение кубинцу Гильермо Ригондо.