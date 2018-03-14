Василий Ломаченко подписал контракт на бой против чемпиона WBA

Сегодня, 10:51

Украинец проведет первый бой в новой весовой категории

Василий Ломаченко. Фото AFP
Василий Ломаченко. Фото AFP

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и чемпион мира по версии WBA в легком весе венесуэлец Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) подписали контракт на бой, который состоится 12 мая на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Для украинца бой против Линареса – дебют в легком весе (до 61,2 кг). На кону поединка – титул WBA Линареса. Отметим, чемпион из Венесуэлы – один из лучших бойцов дивизиона. Линарес обладает титулом журнала The Ring как лучший легковес мира.

В 2017 году Василий Ломаченко одержал три победы, и каждый раз его соперник отказывался от продолжения боя в перерыве между раундами после избиения в ринге. В последнем бою в декабре в Нью-Йорке Ломаченко нанес первое поражение кубинцу Гильермо Ригондо.

Ранее мы сообщали, что Василия Ломаченко пригласили на Оболонь расчищать снегЧемпион мира по боксу с удовольствием поработал лопатой.

Отметим, что ранее сообщалось, что Василий Ломаченко проведет бой в апреле в новой весовой категории. Украинец хочет выступать как раз в весовой категории Линареса.
бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес

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Источники:

boxingnews.com.ua, vringe.com

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