Худший боксер мира Кристиан Лайт завершил карьеру

38-летний британский боксер Кристиан Лайт по прозвищу Надежный объявил о завершении карьеры. Примечательность этого события в том, что Кристиан занимал последнее место в рейтинге боксеров профессионалов. За свою карьеру Лайт провел 300 поединков! 1390 раундов! Но выиграл всего 12 боев, еще 9 свел вничью и 279 проиграл! 1 сентября Кристиан планировал снова выйти в ринг, но в конце концов решил повесить перчатки на гвоздь, сообщает boxing-mma.com.

"У меня так много опыта накопленного за 15 лет, что будет несправедливо, если я не останусь в боксе. Мое богатство знаний не имеет себе равных. Джошуа по сравнению со мной новичок. Может займусь менеджментов", – делится планами Лайт.

Интересно, что больше всего боев в истории профи-бокса провел британец Лен Уиквор, который с 1928 по 1947 год выходил в ринг 469 раз — 340 побед (93 нокаутом), 87 поражений (37 КО) и 42 ничьи. При этом Уиквор не боксировал шесть лет из-за Второй мировой войны.

Список боксеров в рейтинге boxrec, у которых более 100 поражений на профи-ринге:

Кристиан Лайт (Великобритания, 12-279-9)

Кевин Макколи (Великобритания, 15-172-12)

Ибрар Рияз (Великобритания, 6-145-4)

Уильям Уорбертон (Великобритания, 26-139-10)

Юссеф аль-Хамиди (Сирия, 16-120-4)

Элемир Рафаэл (Словакия, 34-107-4)

Ранее мы писали, что украинский боксер брутально нокаутировал соперника на первой минуте. Владислав Сиренко выиграл свой девятый бой на профи-ринге.