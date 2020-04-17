Известный промоутер рассказал, когда может состояться бой Ломаченко – Лопес

Промоутер Боб Арум поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко и чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом.

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"Никто не нокаутировал Комми. Дело в том, что если бы мы не выставили его против Ломаченко, то просто тратили бы чужое время. Если он хочет проявить себя, как элитный боксер, единственная возможность это сделать – сразиться с таким чемпионом, как Комми. Ричард выглядел превосходно в своих предыдущих поединках.

Теофимо удалось это, хотя он не был фаворитом. Он столкнулся с Комми лицом к лицу и нокаутировал его. Мы планировали устроить бой Ломаченко – Лопес в конце мая. Однако, началась эта ситуация с коронавирусом. Теперь, надеюсь, мы проведем бой в сентябре или октябре", – отметил Арум.