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Известный промоутер рассказал, когда может состояться бой Ломаченко – Лопес

17 апреля, 16:57

Максим Перепелица

Боб Арум считает, что их встреча должна пройти в сентябре или октябре

Промоутер Боб Арум поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко и чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом.

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"Никто не нокаутировал Комми. Дело в том, что если бы мы не выставили его против Ломаченко, то просто тратили бы чужое время. Если он хочет проявить себя, как элитный боксер, единственная возможность это сделать – сразиться с таким чемпионом, как Комми. Ричард выглядел превосходно в своих предыдущих поединках.

Теофимо удалось это, хотя он не был фаворитом. Он столкнулся с Комми лицом к лицу и нокаутировал его. Мы планировали устроить бой Ломаченко – Лопес в конце мая. Однако, началась эта ситуация с коронавирусом. Теперь, надеюсь, мы проведем бой в сентябре или октябре", – отметил Арум.

Отметим, что поединок был запланирован на 30 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

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Смотрите, как Ломаченко получил награду лучшему боксеру 2019 года от WBO

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бокс Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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