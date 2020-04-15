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Шоу отменяется: у любителя эффектных выходов на ринг Беринчика сорвался бой в Англии

15 апреля, 22:02

Александр Трикиша

Украинец не сможет повеселить британскую публику своими знаменитыми выходами на ринг

Интернациональный чемпион по версии WBO в легком весе Денис Беринчик должен был вернуться на ринг 23 мая в андеркарте поединка другого украинца, Александра Усика, против британца Дерека Чисоры, но вечер бокса в Лондоне отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал тренер боксера Егор Голуб. Бой в Лондоне мог стать первым в профессиональной карьере Беринчика за пределами Украины.

"Сейчас Денису оптимально боксировать 3-4 раза в год. Нужно смотреть по боям и решать, сколько оптимальнее. Кстати, Денис должен был боксировать в Лондоне 23 мая в андеркарде шоу Усик – Чисора, сейчас все это перенеслось на непонятно когда. С Сашей я общался недавно, он сказал, что ориентир – июль. Точной даты, правда, нет, могут перенести дальше", – рассказал Голуб в интервью Luckypunch.net.

В конце февраля Денис Беринчик победил аргентинца Эктора Сармиенто и защитил титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Напомним, что Беринчик традиционно порадовал публику веселым выходом на ринг. В этот раз украинский боксер появился в образе супергероя Халка. Зеленый монстр разбивал стекло и бил себя в грудь, как Кинг-Конг.

Беринчик против бойца MMA Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Денис Беринчик коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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