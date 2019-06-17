Кличко-младший поразил своим трюком на волне: захватывающее видео с Днепра

Если Владимир будет столь же крепко стоять на ногах в ринге, то может смело возобновлять карьеру боксера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, раздумывающий о возможном возвращении на профи-ринг, вернулся к одному из своих любимых занятий. Знаменитый боксер в своем Twitter поделился видео, запечатлевшим, как он занимается серфингом на волнах Днепра в Киеве. Причем делает это весьма искусно. На высокой скорости Владимир совершил невероятно сложный трюк, осуществив полный оборот в 360 градусов вокруг своей оси, оставшись при этом на поверхности волны. Если Кличко сможет так же крепко стоять на ногах в потенциальных боях с Джошуа и Фьюри, то о возобновлении карьеры украинец точно не пожалеет.

"Наконец, нашел воду, чтобы покататься на волнах без Шэннона Бриггса, портящего веселье", – написал на своей странице в соцсети 43-летний Владимир Кличко.

Как известно, несколько лет назад, когда Владимир готовился к поединку против Кубрата Пулева, американский боксер Шеннон Бриггс сбросил Кличко с доски в воду, настигнув украинца на моторной лодке. После этой выходки Кличко заявил, что Бриггс, долгое время досаждавший ему, перешел черту.

Вот как выглядел тот конфуз младшего из братьев-боксеров

А не далее как в прошлом году Владимир Кличко опростоволосился, поддерживая форму с помощью сап-серфинга – гребли на доске стоя с веслом. Знаменитый боксер переусердствовал с напором и сломал весло, после чего упал в воду.

А так проводит досуг другой легендарный боксер Василий Ломаченко

Василий Ломаченко на рыбалке. Видео – Instagram

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