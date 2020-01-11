Кличко вспомнил самый страшный момент в карьере: "Захожу, а он лежит полуобнаженный, с капельницей"

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко рассказал о об одном из самых неприятных моментов своей боксерской карьеры. Случилось это после победы над американцем Шенноном Бриггсом в 2010 году. Сразу после боя Бриггс потерял сознание из-за большого количества пропущенных ударов. Ранее мы давали ТОП-5 боев Виталия Кличко – от Хайда до Чисоры.

"Когда мне сказали, что он потерял сознание, я прилетел туда. Это самое страшное, что может быть – твой соперник получил травмы, которые могут иметь серьезные последствия. Все журналисты были возле интенсивной терапии, в палате находилась только его жена. Я зашел, Шэннон Бриггс лежит полуобнаженный, с капельницей, и так далее. Приоткрывает глаза и говорит: "Кличко, я тебя в следующем бою убью!". Как камень с меня упал. Ну, слава Богу! Я успокоился, что с ним все нормально, – рассказал Виталий в интервью "РБ".

Боксер признался, что поддерживает дружеские отношения со многими своими соперниками. Знаете, жизнь намного длиннее, чем 12 раундов", – добавил он.

Напомним, что Виталий Кличко разделил второе место в рейтинге великих нокаутеров, оставив за спиной легендарных Тайсона и Формана. На первом месте чемпион мира WBC американский Бронзовый бомбардировщик Уайлдер.

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