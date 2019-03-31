Конор Макгрегор назвал российского бойца крысой
Знаменитый ирландский боец назвал Хабиба Нурмагомедова крысой и высмеял его обращение к болельщикам
Знаменитый ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, недавно объявивший о завершении карьеры, в очередной раз подколол российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, назвав его крысой.
"У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас! Нас ждет крутая вечеринка", – написал ирландец на своей странице в соцсети Twitter.
Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к своим фанатам, пообещав им скорую встречу.
Нурмагомедов 6 октября в рамках турнира UFC 229 в США победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка Нурмагомедов перелез через решетку октагона и напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэвиса. Сам же ирландец подрался с членами команды Хабиба – Абубакаром Нурмагомедовым, Зубайрой Тухуговым и Эседуллой Эмирагаевым.
В результате, Макгрегора дисквалифицировали на полгода и оштрафовали на 50 тысяч долларов. Нурмагомедов не сможет драться в течение следующих девяти месяцев, его наказали штрафом в 500 тысяч долларов. Дисквалификация ирландца истекала в середине апреля. Ранее спортсмен говорил, что хочет продолжить карьеру и провести матч-реванш в UFC с Нурмагомедовым.
Всего Конор Макгрегор провел 25 поединков в ММА: одержал 21 победу (18 из которых досрочно) и потерпел четыре поражения.
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