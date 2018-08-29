Конор Макгрегор не захотел мириться с Флойдом Мейвезером и послал боксера

В ответ непобежденный американский боксер показал фото их поединка в 2017 году

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор, который 6 октября проведет встречу за чемпионский пояс UFC с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, продолжает накалять обстановку перед боем. Сначала он оскорбил отца российского спортсмена, а теперь – своего бывшего соперника по боксерскому рингу Флойда Мейвезера.

Ранее американский боксер, победивший Макгрегора в августе 2017 года, предложил ирландцу перестать воевать. Он пригласил его тренироваться в свой зал, который находится в Лас-Вегасе, сообщает TMZ. Но Макгрегор был лаконичен:

"Пошли Мейвезеры на три буквы. Все, за исключением Роджера и Флойда-старшего. Мира не будет", – написал Макгрегор.

Флойд Мейвезер-старший – отец бывшего соперника Макгрегора. Роджер – его родной брат. Они оба в прошлом были боксерами и тренерами.

Американец не смог промолчать. На своей странице он выложил фото с поединка Мейвезер – Макгрегор в 2017 году, добавив комментарий: "Самые легкие сотни миллионов, что я зарабатывал когда-либо".

Напомним, что самый дешевый билет на бой Макгрегор – Нурмагомедов можно купить за 205 долларов. Билеты на долгожданный бой поступили в продажу 17 августа.