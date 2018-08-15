Самый дешевый билет на бой Макгрегор – Нурмагомедов можно купить за 205 долларов

Долгожданный поединок бойцов ММА россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Коннора Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena, которая вмещает 20 тысяч зрителей во время поединков в боксе и ММА. Билеты на шоу UFC 229, в рамках которого и пройдет боя Макгрегор – Нурмагомедов, поступят в продажу в ближайшую пятницу (17 августа). Самый дорогой билет на предстоящий поединок обойдется в 2505 долларов, а самый дешевый – в 205 долларов. Интересно, что каждый желающий может приобрести не более восьми билетов на бой.

В рамках этого турнира UFC в Лас-Вегасе также пройдет бой россиянина Александра Волкова и американца Деррика Льюиса.

Напомним, что российский боец Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы президента США попросили о визе для его отца.

Ранее мы писали, что боец Конор Макгрегор не явился на съемки сериала "Викинги". Легендарный боец смешанного стиля чуть не сорвал съемки популярного сериала.

Несколько дней назад стало известно, что следующий бой в UFC Макгрегор проведет с Хабибом Нурмагомедовым 6 октября в Лас-Вегасе. В конце июля ирландец избежал тюремного наказания за погром, устроенный в апреле, ему было назначено наказание в виде пяти дней общественных работ и прохождения курсов управления гневом.