Конор Макгрегор выбил телефон из рук фаната и раздавил его ногой: появилось видео

Легендарный боец смешанного стиля продолжает хулиганские выходки

Конор Макгрегор. Фото: Instagram

В сети опубликовано видео, на котором бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор, недавно объявивший о завершении карьеры, набросился на фаната в Майами (США), разбив телефон, на который болельщик пытался сфотографировать спортсмена.

Инцидент произошел 11 марта. Поклонник бойца смешанного стиля (ММА) начал снимать его на телефон. Ирландцу это не понравилось: он выхватил устройво, бросил на асфальт и начал давить его ногой. Пострадавшим являлся Ахмед Абдирзак, который сначала подал в суд на ирландца, но позже забрал заявление, достигнув с Макгрегором досудебной договоренности.

Напомним, что 6 октября в рамках турнира UFC 229 в США россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка Нурмагомедов перелез через решетку октагона и напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэвиса. Сам же ирландец подрался с членами команды Хабиба – Абубакаром Нурмагомедовым, Зубайрой Тухуговым и Эседуллой Эмирагаевым.

В результате, Макгрегора дисквалифицировали на полгода и оштрафовали на 50 тысяч долларов. Нурмагомедов не сможет драться в течение следующих девяти месяцев, его наказали штрафом в 500 тысяч долларов. Дисквалификация ирландца истекала в середине апреля. Ранее спортсмен говорил, что хочет продолжить карьеру и провести матч-реванш в UFC с Нурмагомедовым.

Всего Конор Макгрегор провел 25 поединков в ММА: одержал 21 победу (18 из которых досрочно) и потерпел четыре поражения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Конор Макгрегор выбил телефон из рук фаната и раздавил его ногой: появилось видео". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: boxing-mma.com Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.