"Корейский зомби" снова выйдет в клетку: все о последнем турнире UFC в этом году

В Южной Корее проходит последний в этой году турнир UFC

Афиша шоу UFC Fight Night 165 / Фото: Instagram

Сегодня в южнокорейском Пусане проходит большой турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 165. В главном поединке вечера встречаются американец Фрэнки Эдгар по прозвищу "Ответ" и "Корейский зомби" Чхан Сон Чон. Бои проходят днем в субботу по киевскому времени.

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Фрэнки Эдгар – Чхан Сон Чон

Фрэнки Эдгару 38 лет, в юном возрасте он занимался борьбой. Был чемпионом UFC в легком весе, бои Фрэнки признавались различными авторитетными изданиями лучшими в 2011 и 2012 годах. В этом году провел один бой, проиграв единогласным решением судей Максу Холлоуэйю битву за чемпионский титул.

32-летний кореец Чхан Сон Чон ранее занимался рядом боевых искусств, его можно назвать универсалом в этом плане: кикбоксинг, дзюдо, бразильское джиу-джитсу, бокс и муай-тай. В 2012 году Чон победил Дастина Пуарье приемом "удушение д’арсе", и тот поединок многие издания признали боем года. Интересно, что "Корейский зомби" брал длительный перерыв в период 2014-2017 годов по необычной причине – он отправился проходить срочную службу в армии Южной Кореи! В этом году Чон провел один бой, победив в первом раунде Ренату Мойкану и получив бонус за лучшее выступление вечера.

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Список боев

Перед боем Эдгар – Чон пройдут еще 12 поединков, включая женский. 27-летняя Миранда Гренжер по прозвищу "Опасность" сойдется в клетке с 32-летней бразильянкой Амандой Лемос в предварительном карде. Кстати, редкий случай для бойцов MMA – у Лемос нет прозвища.

Миранда Гренжер – Аманда Лемос Видео: Instagram

ОСНОВНОЙ КАРД UFC FIGHT NIGHT 165:

Полулегкий вес: Фрэнки Эдгар – Чан Сун Чжун

Полутяжелый вес: Волкан Уздемир – Александар Ракич

Полулегкий вес: Ду Хо Чой – Чарльз Джордэйн

Полутяжелый вес: Да Ун Чжун – Майк Родригес

Средний вес: Юн Ен Парк – Марк-Андре Баррио

Легчайший вес: Кюн Хо Кан – Лю Пиньян

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД UFC FIGHT NIGHT 165:

Легчайший вес: Раони Барселос – Саид Нурмагомедов

Тяжелый вес: Сирил Гейн – Таннер Босер

Полулегкий вес: Сун Ву Чой – Суман Моктариан

Легкий вес: Дон Хен Ма – Омар Моралес

Наилегчайший вес: Алешандре Пантойя – Мэтт Шнелл

Женщины, первый наилегчайший вес: Миранда Гренжер – Аманда Лемос

Легчайший вес: Хейли Алатенг – Райан Бенуа

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