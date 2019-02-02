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Ковалев перевесил Альвареса перед боем-реваншем

Вчера, 09:45

Российский боксер попытается вернуть себе титул чемпиона мира

Дуэль взглядов Альвареса и Ковалева. Фото: Top Rank
Дуэль взглядов Альвареса и Ковалева. Фото: Top Rank.
Ковалев перевесил Альвареса перед боем-реваншем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/54a/144/5c554a1440bca.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/54a/144/5c554a1440bca.png Бокс Российский боксер попытается вернуть себе титул чемпиона мира

Сегодня ночью в США состоялась традиционная процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене The Ford Center at The Star во Фриско, главным событием которого станет реванш между россиянином Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, которым владеет Альварес.

За сутки до боя Ковалев оказался тяжелее своего соперника. Весы под россиянином показали 79,1 кг, вес колумбийца составил 78,9 кг.

Напомним, что 5 августа Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в седьмом раунде. После этого поражения 35-летний боксер задумался о завершении карьеры, но в итоге решил провести реванш со своим обидчиком.

Правда, сейчас голова Ковалева может быть забита не только мыслями о реванше. Как мы уже сообщали, на российского боксера подают иск на 8 млн долларов – Сергей Ковалев побил актрису Джейми Фронтц. Она обвиняет спортсмена в нанесении телесных повреждений. По информации местных СМИ, боксеру грозит до четырех лет лишения свободы.

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Тег бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес

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Источник:

Сегодня|Спорт

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