Яркие кадры боя Ковалев – Альварес

В США прошел боксерский вечер в рамках которого российский боксер полутяжелого веса сергей Ковалев защищал свой чемпионский пояс по версии WBO. Ему противостоял колумбиец Элейдер Альварес, который впервые дрался за титул.

Поединок проходил с переменным успехом, а развязка наступила в седьмом раунде. Сначала Альварес потряс Ковалева мощным левым ударом в голову, а потом уже добивал. Когда Сергей третий раз упал на настил ринга, рефери остановил поединок.

У Альвареса теперь на счету 24 победы в 24 боях. Ковалев проиграл третий раз в карьере. Предыдущие два поражения россиянин потерпел от Андре Уорда. Всего на счету россиянина 36 поединков на профи-ринге.

Напомним, что после двух поражений от Андре Уорда, Ковалев в своем предыдущем поединке победил Вячеслава Шабранского и вернул один из своих титулов.

В предыдущем бою Сергей Ковалев избил Михалкина в США и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Перед этим боксер фотографировался в футболке с тризубцем, а затем Ковалев надел футболку с надписью "Воля або смерть".