Красотка Яна Куницкая дебютирует в клетке боем против "Киборга"

Бой в рамках шоу UFC 222 Куницкая – Жустину: когда начало и где смотреть

В субботу, 3 марта, в Лас-Вегасе состоится большое бойцовское шоу UFC 222. Главным событием вечера станет поединок между чемпионкой UFC в полулегком весе Крис "Киборг" Жустину из Бразилии и россиянкой Яной Куницкой.

Для 28-летней Куницкой это дебют в UFC. В других организациях в ММА она провела 13 поединков: 10 побед и 3 поражения. У 32-летней Жустину 20 боев: 19 побед и 1 поражение, которое она потерпела в своем первом поединке в 2005 году.

У букмекеров явный фаворит встречи чемпионка из Бразилии. Коэффициент на победу Сайборг составляет всего 1.07, на Куницкую – 7.00.

Ранее мы писали, как тренер Жустино настраивает свою подопечную на бои – он бьет спортсменку по лицу.



Список боев UFC 222:

Крис Сайборг Жустину – Яна Куницкая

Фрэнки Эдгар – Брайан Ортега

Шон О’Мэйли – Андре Саукамтат

Штефан Штруве – Андрей Орловский

Кэт Зингано – Кэтлин Виейра

Главный поединок бойцовского шоу в Лас-Вегасе Крис Жустину – Яна Куницкая в прямом эфире покажет телеканал "Матч!ТВ". Начало эфира 4 марта в 07:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн можно на сайте boxing-mma.com

Напомним, что единственная представительница Украины в чемпионате смешанных единоборств UFC Марина Мороз показала плоский живот с "кубиками".