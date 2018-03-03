Красотка Яна Куницкая дебютирует в клетке боем против "Киборга"
Бой в рамках шоу UFC 222 Куницкая – Жустину: когда начало и где смотреть
В субботу, 3 марта, в Лас-Вегасе состоится большое бойцовское шоу UFC 222. Главным событием вечера станет поединок между чемпионкой UFC в полулегком весе Крис "Киборг" Жустину из Бразилии и россиянкой Яной Куницкой.
Для 28-летней Куницкой это дебют в UFC. В других организациях в ММА она провела 13 поединков: 10 побед и 3 поражения. У 32-летней Жустину 20 боев: 19 побед и 1 поражение, которое она потерпела в своем первом поединке в 2005 году.
У букмекеров явный фаворит встречи чемпионка из Бразилии. Коэффициент на победу Сайборг составляет всего 1.07, на Куницкую – 7.00.
Ранее мы писали, как тренер Жустино настраивает свою подопечную на бои – он бьет спортсменку по лицу.
Список боев UFC 222:
Крис Сайборг Жустину – Яна Куницкая
Фрэнки Эдгар – Брайан Ортега
Шон О’Мэйли – Андре Саукамтат
Штефан Штруве – Андрей Орловский
Кэт Зингано – Кэтлин Виейра
Главный поединок бойцовского шоу в Лас-Вегасе Крис Жустину – Яна Куницкая в прямом эфире покажет телеканал "Матч!ТВ". Начало эфира 4 марта в 07:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн можно на сайте boxing-mma.com
Напомним, что единственная представительница Украины в чемпионате смешанных единоборств UFC Марина Мороз показала плоский живот с "кубиками".
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