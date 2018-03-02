"Железная леди" Марина Мороз показала плоский живот с "кубиками"

Сегодня, 12:58

Девушка-боец UFC находится в превосходной форме, хоть и проиграла своей последний поединок

Марина Мороз. Фото Instagram
Марина Мороз. Фото Instagram

Представительница Украины в чемпионате смешанных единоборств UFC Марина Мороз в одной из социальных сетей показала, что находится в превосходной форме. Приподняв майку, спортсменка показала плоский живот с "кубиками" пресса.

"Привет! На какую тему вам написать пост? Что вам интересно питание, тренировки или что то другое?", – спрашивает спортсменка своих подписчиков.

В своем последнем поединке Марина Мороз в рамках турнира UFC on FOX 28 проиграла американке Анджеле Хилл по очкам. Бой продлился все отведенные для него три раунда.

26-летняя Марина Мороз по прозвищу "Железная леди" провела одиннадцать боев в смешанных единоборствах: на ее счету восемь побед и три поражения.

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Напомним, ранее Мороз рассказывала, как можно манипулировать с приемом воды, чтобы экстремально согнать вес накануне боя.

Кстати, в апреле прошлого года Марина Мороз похвасталась в соцсетях, что за четыре дня сбросила четыре с половиной килограмма. Так украинка готовилась к поединку против Карлы Эспарзы.

Ранее мы писали, что Марина Мороз летом продемонстрировала свою фигуру. Чемпионка Украины по кикбоксингу в Instagram разместила свое фото, а также спросила у подписчиков о любимой еде. Приподняв майку, Марина показала идеальный плоский живот.
UFC, Марина Мороз, женский MMA, WAGs

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Сегодня|Спорт

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