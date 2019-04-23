Красюк: Беринчику есть куда расти, а Митрофанов работает, как мельница

Гендиректор K2 Promotions рассказал о вечере бокса во Дворце спорта

После победы Беринчик бросил вызов Ломаченко. Фото: Сергей Ревера

В субботу интернациональный чемпион WBO Денис Беринчик впервые стал хедлайнером боксерского шоу в киевском Дворце спорта, выиграв у японца Нихито Аракавы по очкам. Насколько оправдал себя вечер, нам рассказал гендир K2 Promotions Александр Красюк: "Тяжелая работа проделана. И роскошная кульминация, шикарный соперник. Техника ведения боя – с кулака на кулак. Последние поединки Беринчик проводил в Броварах. И по "Терминалу" мы понимали, что количество запросов намного выше. В субботу пришло больше зрителей, чем могла бы вместить броварская арена. Еще не полный Дворец, так что Денису есть куда расти. В субботу он сделал еще один шаг к бою за титул чемпиона мира. После боя Беринчик сказал: "Василий Ломаченко, я иду за тобой". Потому что Василий – чемпион по той версии, по которой двигается Денис".

К слову, в бою с Аракавой Беринчик показал и борцовские задатки. "Там Денис пару раз перебросил его через бедро, - рассказал нам любитель бокса борец греко-римлянин Жан Беленюк. – Он же захаживает к нам на тренировки, поэтому он в теме, в контексте" (смеется).



Также Красюк рассказал о перспективах средневеса Дмитрия Митрофанова, за полтора раунда уложившего испанца Вальехо: "Митрофанов – роскошный боксер. И я искренне рад, что у него не сложилась карьера в США. Сотрудничать с таким боксером, плюс человек какой (!) – одно удовольствие. Пока он не выйдет на титульный поединок, планируем для него не менее четырех боев в год. Дмитрий – флегматичный боец, который строго придерживается плана. У тренера есть джойстик от боксера: он нажимает вперед - и боец идет вперед. Он полностью контролируемый тренером, а когда боец полностью доверяет ему, и получается результат. Вальехо не какой-то там непонятно откуда. Это серьезный парень. И так проиграть. Речь идет о высоком уровне бокса Димы. Когда в Штатах он тренировался в одном зале с Ломаченко и Гвоздиком, никто с ним не хотел стоять в парах. Он такой робот: гонг прозвучал – и он пошел как мельница. И останавливается тоже только с гонгом. Некомфортный - с ним очень тяжело себя проявить. Все ж хотят подвигаться, а отовсюду прилетает". Не будет ли это проблемой для подбора соперника? "Знаете, что может быть проблемой – бабки (смеется). А его стиль – нет. Все будут хотеть драться с Митрофановым, когда он будет чемпионом. В рейтингах Димы пока нет. Нужно или победить бойца из рейтинга, или взять титул или добыть нужное количество побед. Или иметь политически грамотного промоутера, который поможет ему попасть в рейтинг. Даст Бог, в конце 2019-го - в начале 2020-го попробуем Диму поставить в рейтинг".

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