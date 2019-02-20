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Кролла: "Я не выиграл в лотерее бой с Ломаченко"

Сегодня, 14:36

Британский боксер прокомментировал предстоящую встречу с украинским чемпионом

Кролла уже готовится к бою с Ломаченко
Кролла уже готовится к бою с Ломаченко. Фото: Instagram.com
Кролла: "Я не выиграл в лотерее бой с Ломаченко" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d49/b95/5c6d49b955271.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d49/b95/5c6d49b955271.jpg Бокс Британский боксер прокомментировал предстоящую встречу с украинским чемпионом

Британский легковес Энтони Кролла считает, что ему под силу одержать победу над чемпионом мира WBA и WBO Василием Ломаченко и вернуть себе титул. Слова британца передает Sky Sports.

"Верю, что смогу снова выиграть титул чемпиона мира, и именно для этого я и бьюсь. Это самый большой бой, который можно устроить для меня. Я его заслужил, я получил этот шанс не просто так. С тех пор, как я потерял свой титул в поединке с Хорхе Линаресом, я вернулся и добыл три солидные победы.

Я не выиграл в лотерее, заполучив бой с Василием Ломаченко, так что жду встречи с нетерпением. Более того, с возрастом я стал больше любить тренировки.

Никто не непобедимым. Это доказал сам Ломаченко. Он потерпел первое поражение в карьере достаточно рано", – заявил Кролла.

Напомним, что бой Кролла – Ломаченко пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе.

32-летний Энтони Кролла уже был чемпионом в легком весе в 2015 и 2016 годах. Но потерял свой титул в бою с Хорхе Линаресом. Всего на профи-ринге Кролла провел 43 боя – 36 побед (14 нокаутом), 4 поражения и 3 ничьи.

У Ломаченко 13 боев – 12 побед (9 нокаутом) и 1 поражение.

Ранее украинский промоутер Александр Красюк рассказал почему Василию Ломаченко сложно организовывать бои:

 

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Тег бокс, боксеры, Василий Ломаченко, Энтони Кролла

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XSport

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