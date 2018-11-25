Лебедев победил по очкам Уилсона и стал соперником Усика

В Монако завершился вечер профессионального бокса, в рамках которого на ринг вышел чемпион мира в отпуске по версии WBA Денис Лебедев. Его соперником был американец Майк Уилсон, до этого выигравший все свои 19 боев.

Поединок прошел при полном преимуществе Лебедев и завершился победой россиянина на картах всех трех судей: 119:109, 119:109 и 117:111.

Для 39-летнего Дениса Лебедев это был 34 бой на профессиональном ринге и 32-я победа .

Как заявил менеджер российского боксера Вадим Корнилов, WBA обязала действующего чемпиона мира Александра Усика провести с Лебедевым защиту титула. Стороны должны договориться до 10 марта.

Возможен такой вариант, что Усик оставит пояс вакантным, если перейдет в супертяжелый вес.

Напомним, что Александр Усик остался абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Украинский боксер уверенно сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF. Бой складывался не просто для украинца. Беллью здорово смотрелся в ринге и очень часто попадал. Не удивительно, что после семи раундов двое судей отдавали преимущество британцу. У третьего в записках была ничья. Но развязка произошла в восьмом раунде. Усик мощным левым боковым нокаутировал Беллью.

Что дальше? По словам промоутера украинца Александра Красюка есть два варианта. Первый – если вернется в ринг Андре Уорд, провести с ним бой. Второй – уже запланированы два поединка в супертяжелом весе. Они могут пройти в США и Великобритании.