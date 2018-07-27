Легендарный Холифилд подтвердил свое участие в конгрессе WBC в Киеве

В столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира

Легендарный американский боксер, единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в хевивейте, а также боец, которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях – крузервейте и хевивейте, Эвандер Холифилд подтвердил свое участие в 56-м Конгрессе Всемирного боксерского совета, который с 30 сентября по 5 октября пройдет в Киеве.

Ранее свое участие в киевском Конгрессе WBC подтвердил еще один легендарный боксер – Леннокс Льюис. Ранее сообщалось, что в рамках конгресса Льюис проведет реванш с Виталием Кличко, но позже британец опроверг информацию.

Также в Киев приедут потенциальный соперник нашего Александра Усика британец Тони Беллью, мексиканец Хулио Сезар Чавес, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу.

Напомним, в столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.