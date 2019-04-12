Ломаченко – Кролла: онлайн боя украинского "Хайтека" против британца по прозвищу "Миллион Долларов"

Текстовый онлайн боя Ломаченко – Кролла с яркими фото из Лос-Анджелеса, комментариями и оценками после каждого раунда

Василий Ломаченко, которого называют одним из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, в ночь c пятницы на субботу проведет очередной поединок на профи-ринге. Соперником украинца в обязательной защите чемпионских титулов WBA и WBO станет британский боксер по прозвищу "Миллион Долларов" Энтони Кролла. По киевскому времени поединок состоится рано утром в субботу, а все самое интересное о бое зрители проекта "Сегодня" на телеканале "Украина" увидят в субботу в 19:00.

Ломаченко – Кролла: прогноз букмекеров. Эксперты называют украинского чемпиона большим фаворитом этого противостояния. Так, коэффициент на победу Ломаченко установлен минимальный – всего 1.01, тогда как ставку на Кроллу можно сделать с коэффициентом 19, а на ничью – и вовсе 34. Аналитики букмекерских контор даже называют раунд, в котором, по их мнению, вероятнее всего завершится бой – в седьмом.

Пояс суперчемпиона. Перед боем от Всемирной боксерской организации Василий получил пояс суперчемпиона. Он позволяет претендовать на титул WBO в любом весе и получить незамедлительный реванш, если проиграет чемпионский пояс:

Ломаченко – Кролла: взвешивание перед боем. Накануне боя боксеры прошли традиционное взвешивание. Но не без приключений. По словам Арума, в Staples Center прошла поминальная служба перед похоронами американского рэпера Nipsey Hussle, который 31 марта получил смертельное ранение. Друзья исполнителя забронировали арену для прощания с ним, и команды боксеров не стали возражать о переносе взвешивания в Los Angeles Convention Center. Результаты: Василий Ломаченко показал на весах 134,4 фунта (61 кг), а его соперник Энтони Кролла – 134,8 фунта (61,1 кг).

Слова перед боем Ломаченко – Кролла

За подготовкой к поединку Ломаченко vs Кролла в Лос-Анджелесе пристально следит съемочная команда проекта "Сегодня" на телеканале "Украина". Накануне мы побывали на открытых тренировках обоих боксеров и попросили Василия Ломаченко охарактеризовать своего британского соперника.

— Сильный. Человек, который выходит в ринг не для того, чтобы просто отбывать номер, а для того, чтоб побеждать, – говорит о Кроллле наш чемпион мира. – У него хорошая защита. Ну и раз он стал обязательным претендентом – он заслужил это.

— Твой промоутер Боб Арум сотрудничал со многими знаменитыми боксерами, начиная с Мохаммеда Али. Кто-то из знаковых личностей сейчас тебя мотивирует?

— Легендарных личностей, конечно, ты смотришь, ты помнишь, как они боксировали. Не могу сказать, что они сильно мотивируют сейчас, но в детстве – это был большой мотиватор.

— Можешь очертить стратегию на поединок с Кроллой?

— Да, есть, конечно, стратегия, она сейчас на протяжении всего лагеря нарабатывается, мы готовимся к этому бою. Дело останется, 12 апреля доказать – показать и выиграть.

— Недавно была премьера фильма "Крид 2", продолжение знаменитого "Рокки" со Сталлоне, Лундгреном. Смотришь такие фильмы о боксе?

— Да, конечно, я смотрю, но, если честно, не успел посмотреть еще вторую часть "Крида". Вот, может, сегодня мне это удастся сделать!

— Куда дальше? Что еще хотелось бы достичь?

— Хотелось бы объединить все 4 титула, стать абсолютным чемпионом мира!

ЭНТОНИ КРОЛЛА. Пообщались мы и с самим Кроллой: "Ломаченко – невероятный боец, и ему действительно трудно противостоять. Двигается он непревзойденно! – говорит британец. – Но мы подготовились наилучшим образом. Мы изучили много его предыдущих оппонентов, поэтому будем срывать его планы и сделаем все, на что способны".

БОБ АРУМ. А вот что сказал нам промоутер украинца Боб Арум: "Кролла, конечно, хороший легковес, он серьезный и опытный боец, но если честно говорить... Василий Ломаченко – это нечто особенное. Я в боксе 50 лет, но такого прежде не видел. Поэтому я ставлю на него, с кем бы он ни встретился".

Бой Ломаченко – Кролла

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