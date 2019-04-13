Ломаченко сломал руку о голову соперника: "Перелом произошел во время последнего удара"

Украинский чемпион, покидая арену, рассказал о травме, которую получил во время боя с Энтони Кроллой

Василий Ломаченко в поединке с Энтони Кроллой сломал руку. Фото: AFP

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко отправил Энтони Кроллу в тяжелый нокаут и сохранил свои титулы по версии WBA и WBO. Бой прошел в в Лос-Анджелесе и завершился в четвертом раунде, хотя мог быть остановлен в третьем. Рефери поединка в концовке третьего раунда после серии ударов Ломаченко принял решение не останавливать бой техническим нокаутом, а лишь отсчитать нокдаун. В четвертом украинец ударом в висок отправил соперника в тяжелый нокаут.

После боя Ломаченко, покидая арену, рассказал о том, что сломал правую руку в эпизоде, когда отправлял Энтони Кроллу в нокаут. Американский журналист встретил Василия и спросил о перевязанной руке. "Как твоя рука?". "Я сломал руку!", – ответил Ломаченко. "В каком месте?", – уточнил журналист, и Ломаченко показал место перелома:

"Перелом произошел во время последнего удара. Попал где-то в район виска, после чего он упал. Это не хорошо. Завтра я поеду в больницу, проверю руку и мы примем решение о дальнейших шагах. Теперь потребуется время на восстановление, 6-8 недель, посмотрим. Что могу сказать своим фанатам? Не могу дождаться своего возвращения", – прокомментировал Василий Ломаченко.

Мы провели онлайн боя Ломаченко – Кролла, а все самое интересное о поединке смотрите в субботу в проекте "Сегодня" на канале "Украина" в выпуске в 19:00.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Ломаченко сломал руку о голову соперника: "Перелом произошел во время последнего удара"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.