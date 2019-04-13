Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Ломаченко сломал руку о голову соперника: "Перелом произошел во время последнего удара"

Сегодня, 10:39

Украинский чемпион, покидая арену, рассказал о травме, которую получил во время боя с Энтони Кроллой

Василий Ломаченко в поединке с Энтони Кроллой сломал руку
Василий Ломаченко в поединке с Энтони Кроллой сломал руку. Фото: AFP

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко отправил Энтони Кроллу в тяжелый нокаут и сохранил свои титулы по версии WBA и WBO. Бой прошел в в Лос-Анджелесе и завершился в четвертом раунде, хотя мог быть остановлен в третьем. Рефери поединка в концовке третьего раунда после серии ударов Ломаченко принял решение не останавливать бой техническим нокаутом, а лишь отсчитать нокдаун. В четвертом украинец ударом в висок отправил соперника в тяжелый нокаут.

После боя Ломаченко, покидая арену, рассказал о том, что сломал правую руку в эпизоде, когда отправлял Энтони Кроллу в нокаут. Американский журналист встретил Василия и спросил о перевязанной руке. "Как твоя рука?". "Я сломал руку!", – ответил Ломаченко. "В каком месте?", – уточнил журналист, и Ломаченко показал место перелома:

"Перелом произошел во время последнего удара. Попал где-то в район виска, после чего он упал. Это не хорошо. Завтра я поеду в больницу, проверю руку и мы примем решение о дальнейших шагах. Теперь потребуется время на восстановление, 6-8 недель, посмотрим. Что могу сказать своим фанатам? Не могу дождаться своего возвращения", – прокомментировал Василий Ломаченко.

Мы провели онлайн боя Ломаченко – Кролла, а все самое интересное о поединке смотрите в субботу в проекте "Сегодня" на канале "Украина" в выпуске в 19:00.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег перелом, Василий Ломаченко, Энтони Кролла

Вы сейчас просматриваете новость " Ломаченко сломал руку о голову соперника: "Перелом произошел во время последнего удара"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

"НАТО может принять неожиданное решение по Украине и Грузии"

"Коллега" Стрелкова "Махно" рассказал о захвате Славянска

Немцы продолжают массово сдавать дизельные авто на свалки

Ученые: морской воздух опасен для здоровья

Алдонин рассказал, как сообщил дочери о смерти Началовой

Красавица дня: интернациональная модель-триатлет Сильвия Рибейро

Какие они красивые: Ани Лорак опубликовала видео с дочерью Софией
Загрузка...

Видео боя Ломаченко – Кролла: нокдаун в третьем раунде, нокаут в четвертом

Сегодня, 08:56

Украинский чемпион отстоял свои титулы, нокаутировав претендента из Англии в четвертом раунде поединка в Лос-Анджелесе

Онлайн Ломаченко – Кролла: украинец отправил соперника в нокаут!

Сегодня, 07:36

Текстовый онлайн боя Ломаченко – Кролла с яркими фото из Лос-Анджелеса, комментариями и оценками после каждого раунда

Ломаченко – Кролла: когда начало боя и где смотреть трансляцию

Сегодня, 06:29

Отвечаем на главные вопросы перед боем Ломаченко – Кролла: когда начало поединка, где смотреть и кто фаворит

"МЮ" – "Барселона": онлайн матча 1/4 Лиги чемпионов – VAR помог засчитать гол гостей

10 апреля, 22:00

Текстовая трансляция первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере

"Старик, я отправлю тебя на пенсию": "бизнесмен" из США ответил Ломаченко

10 апреля, 14:23

Непобедимый американец пообещал закончить карьеру украинца

Королевская четверка — официально распадется?

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Порошенко без приглашения пришел на эфир "Право на власть"