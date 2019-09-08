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Ломаченко может вернуться на ринг еще в этом году: промоутер назвал имя потенциальной жертвы

8 сентября, 21:59

Промоутер украинца хочет, чтобы наш боксер проводил свои бои в разных странах

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, кто может стать следующим соперником Васи. Напомним, что в субботу, 31 августа, в Лондоне Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей.

"Я хочу, чтобы Ломаченко провел бой в этом году. Я знаю, что за пределами США есть много мест для организации этого поединка. Я надеюсь, что нам удастся найти подходящую локацию и снова устроить бой Ломаченко за границей.

Василий – звезда мирового масштаба. Это значит, что он должен драться в других странах, а не только в США. В свое время так делал Мухаммед Али, который выступал по всему миру.

Есть австралиец Джордж Камбосос-младший, очень хороший боец. Мы найдем для Василия достойного оппонента. В случае с Ломаченко всегда нужно искать самых сложных среди доступных соперников", – сказал Арум.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес-старший заявил в лицо Ломаченко в ресторане Нью-Йорка, что его сын "убьет" украинца, если их встреча в ринге состоится.

Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

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бокс Василий Ломаченко Боб Арум

Источник: sport.ua

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