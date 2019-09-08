Ломаченко может вернуться на ринг еще в этом году: промоутер назвал имя потенциальной жертвы

Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, кто может стать следующим соперником Васи. Напомним, что в субботу, 31 августа, в Лондоне Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей.

"Я хочу, чтобы Ломаченко провел бой в этом году. Я знаю, что за пределами США есть много мест для организации этого поединка. Я надеюсь, что нам удастся найти подходящую локацию и снова устроить бой Ломаченко за границей.

Василий – звезда мирового масштаба. Это значит, что он должен драться в других странах, а не только в США. В свое время так делал Мухаммед Али, который выступал по всему миру.

Есть австралиец Джордж Камбосос-младший, очень хороший боец. Мы найдем для Василия достойного оппонента. В случае с Ломаченко всегда нужно искать самых сложных среди доступных соперников", – сказал Арум.