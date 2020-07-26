Ломаченко наметил следующую цель в случае победы над Лопесом

Украинский чемпион хотел бы объединить пояса в бою с Джервонтой Дэвисом

Первый поединок Василия Ломаченко после длительного простоя должен состояться с американцем Теофимо Лопесом в США. Мы писали, что у боя Ломаченко – Лопес появилась новая дата. Молодой янки обладает поясом IBF в легком весе (до 61,2 кг), а украинец – титулами WBO и WBC.

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Ранее у парня из Белгорода-Днестровского был и пояс WBA, но Лом его оставил без борьбы, и в декабре прошлого года титул завоевал 25-летний Джервонта Дэвис. Именно с этим американцем хотел бы встретиться не только Василий, но и его будущий оппонент – Лопес. По крайней мере, так информирует журналист Sports Illustrated Крис Манникс, пишет isport.ua:

"Теофимо дал понять, что если он побьет Ломаченко, то останется в легком весе ради объединительного боя с Джервонтой Дэвисом, который владеет титулом WBA. Ломаченко тоже хочет провести поединок с Джервонтой, он готов выйти в ринг в первой половине 2021 года".

Дэвис ранее выступал категорией ниже, во втором полулегком весе (до 59 кг), но затем поднялся выше и взял титул WBA. А недавно Редкач провел спарринг с чемпионом мира и выписал ему долг.

Смотрите, как Василию вручали награду лучшего боксера года по версии WBO:

Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

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