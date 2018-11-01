Ломаченко не советует Усику переходить в супертяжелый вес

Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко считает, что абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе Александр Усику пока рано переходить в супертяжелый вес. 10 ноября Усик проведет бой против британца Тони Беллью. Ранее мы писали, что Эгис Климас рассказал нам о своих звездных украинских боксерах Александре Усике и Василие Ломаченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Усик показал невероятный танец во время подготовки к бою с Беллью

"Я не люблю лукавить, и я не хотел бы сейчас давать оценку этому, потому что сейчас я пока не вижу Сашу в супертяжелом весе. У меня есть свое мнение по этому поводу. Я его в близком кругу озвучивал и сейчас я не хотел бы этого говорить, но считаю, что в данный момент, в ближайший год, это слишком рано. Понятно, что можно подняться в весе, боксировать непонятно с кем и смотреться хорошо. Я говорю о топ-боксерах, и я бы пока этого не делал", – считает Ломаченко.

В одном из интервью Беллью пообещал, что украинец впервые узнает, что такое вставать после нокдауна и драка с кровью на лице.

Украинец ответил своему сопернику в своем стиле: "Ты не можешь побить того, кто невидим в ринге!"

Ранее свои особенности подготовки к бою против Усика показал Тони Беллью. Британец восстанавливается в морозильной камере с температур минус 124 градуса по Цельсию. Беллью попросился в криокамеру футбольного клуба "Эвертон", так как является его фанатом.