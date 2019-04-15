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Ломаченко обещают рекордный гонорар за бой с его потенциальным "убийцей"

Сегодня, 11:20

Боксер с гондурасскими корнями обещает озолотить украинского чемпиона, а затем лишить его поясов


Скандальный проспект в легком весе Теофимо Лопес, в 21 год выигравший все свои 12 боев на профи-ринге, бросил очередной провокационный вызов украинскому чемпиону WBA и WBO в этом дивизионе Василию Ломаченко. Напомним, ранее у Ломаченко случился конфликт в ресторане Нью-Йорка с отцом Лопеса, который пригрозил украинцу, что его сын "убьет" Василия, если их очная схватка в ринге состоится.

"Наш бой с Ломаченко на поверхности, он буквально на расстоянии руки, все что нужно сделать – это взять и сделать его, – заявил американец гондурасского происхождения Теофимо Лопес порталу Fighthype. - Ломаченко хочет драться за титул? Я понимаю это так, что он не хочет так много терять, и он смотрит на это, как "в чем же смысл?" Но, чувак, я буду твоим самым большим гонораром, который ты получишь, если мы подеремся. Это факт. Я гарантирую, что даже без пояса я заработаю с ним миллион. Для меня это самый легкий путь к успеху. Я выиграю титул, а 2-3 пояса я заберу у него. Мне не нравится этот чувак. Я хочу сказать, как Мейвезер Конору Макгрегору: "Ломаченко – с***н сын".

Теофимо Лопес. Фото – Instagram

Напомним, гонорар Василия Ломаченко за его последний бой с Энтони Кроллой, по слухам, составил два миллиона долларов. Как сообщалось ранее, нокаут от Васи в бою с британцем стал самым быстрым в профи-карьере украинца.  Кролла же впервые в жизни не смог встать до окончания отсчета рефери.

Также сообщалось, что Конор Макгрегор нашел для Ломаченко первого соперника в ММА. Против украинца выдвигают олимпийского чемпиона-2008 по вольной борьбе Генри Сехудо. Но сам Вася утверждает, что предпочел бы в оппоненты Майки Гарсию.

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Энтони Кролла

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Источники:

Сегодня|Спорт , vringe.com

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