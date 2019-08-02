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Ломаченко отработал силу удара перед боем с Кэмбелом

Сегодня, 21:40

Украинский боксер усердно тренируется к поединку

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: телеканал "Украина"

Ломаченко отработал силу удара перед боем с Кэмбелом https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Бокс Украинский боксер усердно тренируется к поединку

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко продолжает активно готовиться к бою за вакантный пояс WBC с британским боксером Люком Кэмпбеллом.

Люк Кэмпбелл тяжелее Василия Ломаченко за месяц до решающего боя

Украинский спортсмен продемонстрировал невероятную силу ударов на большом мешке. Соответствующее видео он выложил у себя в Instagram:

INSTAGRAM (@lomus_official)

Напомним, что Бой Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла пройдет 31 августа в Лондоне на арене O2. Помимо поясов украинского спортсмена также на кону титула будет стоять вакантный титул WBC.

Главным поединком вечера бокса в британской столице 31 августа будет бой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за три титула чемпиона мира.

Напомним, накануне Ломаченко сделал интересное признание. Василий оценил свои шансы в бою против Фьюри. "Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, пять или шесть. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану, и он попадет по мне", – предположил украинец.

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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бокс Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл

Источник: Сегодня|Спорт

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