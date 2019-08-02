Ломаченко отработал силу удара перед боем с Кэмбелом

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко продолжает активно готовиться к бою за вакантный пояс WBC с британским боксером Люком Кэмпбеллом.
Люк Кэмпбелл тяжелее Василия Ломаченко за месяц до решающего боя
Украинский спортсмен продемонстрировал невероятную силу ударов на большом мешке. Соответствующее видео он выложил у себя в Instagram:
Напомним, что Бой Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла пройдет 31 августа в Лондоне на арене O2. Помимо поясов украинского спортсмена также на кону титула будет стоять вакантный титул WBC.
Главным поединком вечера бокса в британской столице 31 августа будет бой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за три титула чемпиона мира.
Напомним, накануне Ломаченко сделал интересное признание. Василий оценил свои шансы в бою против Фьюри. "Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, пять или шесть. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану, и он попадет по мне", – предположил украинец.
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