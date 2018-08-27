Ломаченко свой следующий бой проведет в столице азартных игр

Появились первые подробности боя двух чемпионов-легковесов – украинца Василия Ломаченко и пуэрториканца Хосе Педрасы. Поединок состоится 1 декабря в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBO и WBA.

Напомним, что на прошлых выходных Хосе Педраcа стал чемпионом мира в легком весе. Он выиграл пояс по версии WBO, победив по очкам обладателя титула мексиканца Раймундо Белтрана.

Хосе Педраса родился 8 мая 1989 года в Пуэрто-Рико. Начинал как любитель и в 2009 году на чемпионате мира завоевал серебряную медаль. Дебютировал на профессиональном ринге в начале 2011 года. С тех пор провел 26 поединков: 25 побед (12 нокаутом) и 1 поражение. Проиграл в 2017 году техническим нокаутом Джервонте Дэвису.

Василий Ломаченко родился 17 февраля 1988 года. Был двукратным чемпионом мира среди любителей и дважды побеждал на Олимпийских играх. На профессиональном ринге провел 12 поев: 11 побед (9 нокаутом) и 1 поражение. Уступил раздельным решением Орландо Салидо. После победы над Хорхе Линаресом Ломаченко установил новый мировой рекорд, став чемпионом мира в третьей весовой категории только за 12 поединков.

Отметим, что Василий Ломаченко лидирует в топ-10 рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.