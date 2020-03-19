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Ломаченко вернулся в Украину: бой с Лопесом под большим вопросом

19 марта, 12:50

Максим Перепелица

Из-за эпидемии поединок с Теофимо могут перенести

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал журналисту The Athletic Лэнсу Пагмайеру, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко вернулся в Украину из-за неопределенности, связанной с судьбой его поединка против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса. Ожидалось, что этот бой состоится 30 мая в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса его, вероятно, придется перенести.

"Боб Арум рассказал мне, что Наоя Иноуэ будет оставаться в Японии. Он сохранит форму, несмотря на перенос поединка, запланированного на 25 апреля. Василий Ломаченко вернулся в Украину на фоне неопределенности, связанной с его боем против Теофимо Лопеса 30 мая, который, вероятно, придется отложить", – написал Пагмайер на своей странице в Twitter.

Ранее мы сообщали, что Гвоздик собирался выйти в один ринг с Ломаченко 30 мая, но возникла проблема. В соперники украинцу планировался Джесси Харт, но это уже не актуально

Смотрите, что говорила об Александре Гвоздике бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова

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бокс Василий Ломаченко коронавирус Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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