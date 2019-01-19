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Ломаченко заставляют встретиться с официальным претендентом, торги назначены на 4 февраля

Сегодня, 13:03

Украинский боксер близок к поединку против Энтони Кролла

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: Getty Images
Ломаченко заставляют встретиться с официальным претендентом, торги назначены на 4 февраля //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/303/c18/5c4303c18cc76.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/303/c18/5c4303c18cc76.jpg Бокс Украинский боксер близок к поединку против Энтони Кролла

Всемирная боксерская ассоциация обязала провести промоутерские торги между представителями чемпиона мира по версии WBA, WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) и официальным претендентом по линии WBA, британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). Об этом сообщает BoxingScene. Мы уже писали, что Ломаченко планирует встретиться с Кроллой, но этот бой должен был быть через один.

Торги пройдут 4 февраля в офисе WBA в Панама-Сити, Панама, под руководством Аурелио Фиенго. Минимальная сумма ставки составит 150 тысяч долларов. Украинец получит от общего гонорара 75%, британец – 25%.

Ранее сообщалось, что украинский легковес в ближайшем бою выйдет в ринг против победителя поединка между россиянином Исой Чаниевым (13-1, 6 КО) и ганцем Ричардом Комми (27-2, 24 КО). На кону будет стоять титул IBF.

Ранее мы рассказывали, что Василий Ломаченко возглавляет рейтинг украинских спортсменов в соцсетях.

Напомним, что WBA назвала лучшим боем года тот, в котором Ломаченко оказался в нокдауне. Украинец победил Линареса нокаутом в 10-м раунде и стал обладателем титула WBA.

 

бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла

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XSport

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