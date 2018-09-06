Льюис и Холифилд станут гостями вечера бокса в Киеве

2 октября в столичном Дворце спорта пройдет турнир по профессиональному боксу, аналогов которого в Украине еще не было. За действиями боксеров в ринге будут внимательно наблюдать президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, легенды бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Назим Хамед, Эрик Моралес, Тони Белью и еще около 500 почетных гостей из 160 стран, которые являются участниками 56-го Конгресса WBC (пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября).

На киевский ринг выйдет 20-летний чемпион мира WBC среди юниоров Рамиль Гаджиев (7-1-1), который проведет бой за титул интернационального чемпиона WBC в суперсреднем весе (до 76, 2 кг). Запомнившийся украинским фанам бокса по июньскому турниру во Дворце спорта 22-летний Карен Чухаджян (12-1-0) оспорит титул чемпиона мира WBC среди юниоров в полусреднем весе (до 66,7 кг). Непобежденный 21-летний Хасан Байсангуров (16-0-0) проведет первую защиту своего титула интерконтинентального чемпиона WBA в среднем весе (до 72,6 кг). Четвертым титульным поединком вечера станет бой Арама Фанияна (13-0-0) за пояс интернационального чемпиона WBC в суперлегком весе.

Ранее мы писали, что WBA обязала украинского боксера Александра Усика начать переговоры о бое с россиянином Денисом Лебедевым.