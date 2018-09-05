WBA обязала Усика драться с россиянином Лебедевым

Сегодня, 15:32

Сторонам дали время на переговоры, иначе будут назначены торги

Александр Усик. Фото Getty
Александр Усик. Фото Getty

WBA обязала начать переговоры о проведении боя между россиянином Денисом Лебедевым и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком, заявил менеджер российского боксера Вадим Корнилов. Следующий свой бой Денис Лебедев проведет 7 сентября. Он вернется на ринг впервые с 2017 года.

WBA в феврале сообщила, что Лебедев, не принимавший участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), объявлен "чемпионом в отпуске", но будет обязан встретиться с победителем турнира. Усик в июле победил в финале WBSS россиянина Мурата Гассиева.

"Вчера WBA было выслано письмо о том, что они обязывают начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком, – сказал Корнилов. – До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги".

"Очень большой шанс есть, что в течение полугода бой Усик – Лебедев может осуществиться. Но тут (многое) зависит от желания обеих сторон, вариантов много. Сейчас сложно говорить конкретно", – продолжил Корнилов.

Ранее стало известно, что Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов. Украинец планирует продолжить выступления в тяжелом весе.

Ранее мы писали, что промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.
бокс, wba, Денис Лебедев, Александр Усик

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Р-спорт

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