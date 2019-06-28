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Майк Тайсон упрекнул поляков: "Никто не насиловал ваших матерей"

28 июня, 12:33

Легендарный боксер посетил исторические места, связанные с Холокостом и Варшавским восстанием

Майк Тайсон
Майк Тайсон. Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон оказался в центре скандала во время визита в Польшу. Американский боксер в рамках рекламной кампании польского энергетического напитка должен был посетить различные исторические места, связанные с Холокостом и Варшавским восстанием. Журналисты во время пресс-конференции спросили Тайсона, не считает ли он использование трагедии в коммерческих целях неправильным. После этого Майк гневно прокомментировал обвинения.

"Вы, поляки, ни черта не понимаете в трагедиях, если сравнить вашу историю с тем, что произошло с черными в Америке. Никого из вас не держали в рабах чертовы 250 лет! Никто не насиловал ваших матерей, сестер и братьев перед тем, как убить их на ваших глазах.

То, что произошло с вами, ужасно. Но никто в мире не перенес столько всего, сколько черные", – цитирует Тайсона Jerusalem Post.

Ранее Майк Тайсон сделал откровенное признание: "Был членом банды и стрелял в людей". По словам Тайсона, молодежь не видит надежду на светлое будущее, поэтому выбирает криминальный путь жизни.

Напомним, что пять лет назад Майк Тайсон признался, что в детстве стал жертвой насильника. Легенда бокса в семилетнем возрасте был изнасилован, но в полицию не обратился.

Отметим, что Майк Тайсон впечатлен боксом украинского чемпиона Ломаченко. "Железный Майк" не колеблясь назвал Василия лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

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Тег боксер, Майк Тайсон

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Источник:

Championat.ru

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