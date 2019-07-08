Майк Тайсон в Киеве с сыном и женой: зовет на каннабисный курорт и хочет быть плохишом №1

Легендарный "Железный Майк" в столице Украины рассказал о планах, своих ценностях и поделился мнением об украинских боксерах

Майк Тайсон в Киеве. Фото: Сергей Ревера

На выходных легенда бокса Майк Тайсон снова приехал в Киев. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе поделился своими планами, ценностями и мнением насчет украинских боксеров. Вместе с Тайсоном в Киев прилетели его жена Кики и сын Амир.

МЕСТЬ ЗА АЛИ. Для начала Железный Майк вспомнил о главном поединке в своей карьере и рассказал, кто были его кумирами: "Мой самый важный бой в жизни, наверное, был против Ларри Холмса в 1988 году. Потому что он побил Мухаммеда Али, когда я был мальчиком. Я смотрел тот бой и плакал. И я пообещал, что когда вырасту, отомщу за него".

Именно Али был одним из тех, кто вдохновил Майка заниматься боксом: "Мухаммед Али и Роберто Дюран. Когда мне было лет 11, мы в школе смотрели фильм "Величайший" о жизни Мухаммеда Али. А через десять минут он вошел в комнату. И все с ума посходили! Кучка бедных детей-хулиганов. И в тот день я решил, что хочу быть таким, как он. Тогда я не понимал, о чем говорю, я ничего не знал о нем. Но я хотел такого же уважения, такой же реакции, когда ты входишь в комнату. А затем я увидел бой Роберто Дюрана с Шугаром Рэй Леонардом в 1980 году. И понял: вот, что я хочу делать в жизни".

ЧУТЬ НЕ УМЕР БЕЗ ВЕГАНСТВА. Чтобы приблизиться к уровню Али, нужно было много работать. Распорядок у Тайсона был приблизительно такой: "Делаю зарядку утром, иду на пробежку, возвращаюсь, принимаю горячую ванну, делаю упражнения, пока смотрю телевизор, иду в школу, захожу в зал, принимаю душ, делаю перерыв на обед, в зале делаю спринт вдоль коридора, заканчиваю дела в школе и возвращаюсь в зал. Все, что я делаю в жизни, это по сути подготовка к бою".

Майк до сих пор занимается спортом два раза в день – утром и вечером. "Почему я продолжаю? Я так запрограммирован. Если я не буду этого делать, я буду толстым и больным и умру". По этой же причине Тайсон вернулся к веганству: "Сначала я не знал, что это значит – быть веганом. Мне рассказала жена. Я – экстремист, поэтому сказал: "Я буду веганом до конца жизни". И я им стал, а затем бросил это через шесть лет. Снова начал есть стейки, мороженое, рыбу, курицу, пудинги... Классные вещи! Я так разжирел, что чуть не умер. Я даже пос...ать не мог, я не мог дышать, я не мог заниматься любовью с моей женой. И я решил: пошло оно к черту. Лучше умру от голода, чем умру жирной свиньей. И я снова стал веганом. Я ненавижу еду до глубины души. Что я ем сейчас? Ни черта! Траву, орехи, миндальное молоко. Еда – это наркотик".

ОТ МАРИХУАНЫ К БОГУ. О наркотиках, к слову, тоже поговорили. Ведь у Тайсона есть марихуанный бизнес, и сейчас он работает над созданием каннабисного курорта: "Эта идея появилась у меня от моего зятя. Я и подумать не мог, что буду этим заниматься, потому что долгое время марихуана была запрещена. Меня арестовывали за марихуану. Но законы в Америке и в мире поменялись, и это стало возможно". Боксер напомнил, что у марихуаны есть и полезные медицинские свойства, и в свое время она помогла ему справиться со спортивными травмами. "Я пришел в этот бизнес, потому что хотел помогать людям. Этот курорт будет словно восьмое чудо света. Такого еще никто никогда не видел. Это будет нечто библейское. О нас придется написать главу в Святой Книге. Сколько будет стоить такой библейский опыт? Смотря что вы хотите получить. Хотите увидеть Бога? Это может стоить чуть больше. Моими главными клиентами будут самые сознательные люди в мире, с высшим уровнем понимания мира. Мы умираем, пытаясь достичь самого высокого элемента, самого высокого потенциала. Чувак, моя высшая точка совсем близко, и это пугает. Когда ты достигаешь последнего уровня, следующая ступенька – встреча с Богом".

Майк и Амир. В Украину бывший чемпион прилетел с сыном

НЕЗАВИСИМОСТЬ ИЗ УКРАИНЫ. Не могли не вспомнить о легендарном тренере Тайсона Касе Д’Амато. Звездный актер Брюс Уиллис сейчас работает над съемками байопика "Секундант" о Касе, где сыграет самого коуча. Фильм станет режиссерским дебютом британского актера Руперта Френда. Но, как оказалось, Майк об этом впервые слышит: "Интересно, что вы об этом сказали. Мы как раз недавно снимали дом в Ньюпорт-Бич. Я вышел на улицу, чтобы позаниматься спортом, и там был Брюс Уиллис! Мы с ним поболтали. Очень странно, что он об этом не вспомнил. Знаете, Кас Д’Амато затронул жизни стольких людей. Я лишь один из тысячи. Так что создателям фильма придется поговорить с очень многими". О Тайсоне, кстати, тоже готовят фильм, где в главной роли будет Джейми Фокс. Но когда он выйдет, Майк не знает: "Спросите у моей жены. Она босс в этих вопросах".

Когда разговор зашел о гражданской жене Каса, украинке Камилле Эволд, которая практически Майка воспитала и стала второй мамой, на боксера нахлынули чувства. "Для нее было важно, чтобы у меня было убрано в комнате, чтобы я уважительно общался с людьми, – вспоминал Тайсон. – Она научила меня дисциплине. Когда Кас умер, я уже был состоявшимся боксером: я не обязан был мыть посуду или подметать пол. Но я знал, что мне нужно заботиться о себе самому. Вот чему я научился у Камиллы – независимости".

Вырос Тайсон и в другом аспекте жизни: "Сначала я хотел, чтобы меня все боялись. А потом задумался: а что я из этого извлеку? Только ненависть. А я хочу любви и уважения".

Кики Тайсон. Жена Майка — босс в вопросах о его байопиках

О ФУТБОЛЕ И БОКСЕ. Когда Майку рассказали о том, что он занимает третью строчку в рейтинге "Самых плохих парней спорта", он возмутился: "Почему это я не №1?!". Объяснили, что почетное первое место занимает уругвайский футболист Луис Суарес, который, как и наш гость, прославился тем, что кусал соперников. Но недоумение у Тайсона не прошло: "Кто это?! И что он может сделать со мной один на один? Он не настолько силен. Его тоже штрафовали за укусы? Меня оштрафовали на три миллиона, и я ухо откусил! У меня украли первое место! Я не думаю, что он бы познал мой концепт того, как нужно кусать, но я бы хотел встретиться с джентльменом".

Для Майка стало открытием, что в Украине играет в футбол его тезка – бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон. У боксера поинтересовались, сможет ли он отгадать своего однофамильца, выбрав одно из трех фото. Американец, не имеющий понятия, о ком речь, угадал с первого раза. Кстати, Тайсону-боксеру нравится "Арсенал" (лондонский, конечно), "Челси" и сборная Аргентины. "Но нужно признать, номер один – это Бразилия", – подытожил Майк.

Об украинских боксерах, конечно, тоже вспомнили. Лучшим Тайсон однозначно считает Василия Ломаченко. А вот с Александром Усиком, рвущимся в супертяжелый вес, где раньше правил сам Тайсон, получилось неловко. "Я не знаю этого парня, – удивил Железный Майк. – Он не может быть так хорош, как Ломаченко". Номер один в супертяжах для него – Деонтей Уайлдер.

Ранее Майк Тайсон назвал Ломаченко лучшим в мире:

КИНО — ДА, ПОЛИТИКА — НИ ЗА ЧТО. Майку в шутку предложили принять украинское гражданство, чтобы у него могла появиться своя звезда на "Аллее славы" в Киеве. "Быть украинцем было бы прекрасно, – ответил экс-чемп. – Но чтобы мое имя было на полу и люди по нему ходили и плевали на него? Нет".

Продолжая тему признания, у боксера спросили, не хочет ли он отойти от эпизодических ролей в фильмах и сыграть главного героя в какой-нибудь картине. "Я не совсем человек кино, но кино хорошо платит. Это единственная причина, почему я это делаю", — не стал лукавить Майк. А вот в политику идти не хочет совсем: "Слушайте, я иногда комментирую политическую ситуацию в США, у меня есть свое мнение. Но влезать в политику и говорить, что этот парень не прав, а этот прав? Да кто я, к черту, такой?".

БУЛАВА ВМЕСТО ГОЛУБЕЙ. Подкинули Тайсону идею привезти из Украины парочку голубей, раз он так ими увлекается, но боксер сказал, что у него их и так слишком много: "У меня их три тысячи! Дадите мне еще одного, и мне будет очень тяжко, это не поможет". Но отметил, что знает, что лучшие голуби в советские времена были именно в Украине. И заявил: "Буду заниматься голубями, пока не умру. Это моя жизнь".

Но кое-что украинское на память у него все же появилось. По окончании встречи Майку сделали подарок в честь его дня рождения: недавно, 30 июня, боксеру исполнилось 53. Легенде вручили копию булавы гетмана Богдана Хмельницкого! Американец был просто в восторге, долго рассматривал блестящую клейноду и несколько раз замахнулся ею, играясь, как ребенок.

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