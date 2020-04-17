"Мне пообещали место в следующем году": Владимир Кличко мог стать врачом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе и олимпийский чемпион Владимир Кличко рассказал, что мечтал стать отоларингологом и даже подавал документы в медучилище.

"У меня были хорошие оценки, и меня пригласили на собеседование. Даже на ту специальность, которую я хотел — "ухо, горло, нос". Экзамены я сдал хорошо, мне пообещали место в следующем году, поскольку я был на год младше остальных абитуриентов. Но ведь я хотел начать сразу. Милая дама в приемной комиссии сказала, что я могу пока пройти 12-месячный курс на медбрата, чтобы не терять времени. Мне показалось, что я не расслышал: я мечтал стать врачом и был на пути к цели. Я совсем не мог представить себя медбратом. Поблагодарил – и ушел прочь. Нужно было действовать быстро, поскольку прием документов в большинстве школ заканчивался буквально на днях. Оглядываясь назад, думаю, что именно необходимость действовать быстро подтолкнула меня к правильному решению. Я не пошел в военное училище, как советовал отец, а записался в спортивную школу", — приводит сайт klitschko-brothers.com выдержку из книги "Управление вызовами".

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