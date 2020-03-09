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Молодежная сборная по боксу попала в смертельное ДТП на трассе

9 марта, 15:42

Вадим Авдасев

Несчастный случай произошел ночью на мексиканской дороге

Серьезное ДТП произошло с командой юных боксеров ночью в Мексике. На севере страны в аварию попал автобус, перевозивший молодых спортсменов. Команда молодых мексиканских боксеров ехала из Сьюдад-Оберегона в Пуэрто-Пеньяско. Сначала писали, что в результате трагедии погибли как минимум шесть человек. Еще 25 пассажиров получили ранения различной тяжести. Об этом сообщило издание Televisa. Также несчастье произошло в Азии: в Пакистане автобус с людьми сорвался в реку.

Инцидент в Мексике случился в 2.20 по местному времени на шоссе в штате Сонора недалеко от муниципального центра Бенджамин Хилл. Раненых доставили в ближайшие больницы городов Эрмосильо и Бенджамин Хилл. Издание El Sol de Hermosillo сообщает, что около 30 спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет возвращались с соревнований. Позже стало известно , что погибли по меньшей мере пятеро боксеров, их тренер Джонатан Орос и водитель автобуса.

Полиция начала расследование трагедии. По первой версии, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги.

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ДТП Мексика смерть бокс

Источник: xsport.ua

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