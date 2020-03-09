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В Пакистане автобус с людьми сорвался в реку: 26 погибших (фото)

9 марта, 14:48

Татьяна Очеретяна

Водитель не справился с управлением

В Пакистане произошло ДТП в провинции Гилгит-Балтистан. Микроавтобус сорвался с горной дороги и упал в реку, в результате чего погибли 26 пассажиров, еще несколько пострадали. Об этом сообщил Кхуррам Первез, заместитель комиссара города Скарду.

По его словам, водитель не справился с управлением транспортом.

"Микроавтобус направлялся из Равалпинди в Скарду, – сообщил Первез. – На одном из поворотов на подъезде к Скарду водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего микроавтобус сорвался с обрыва в реку".

В настоящее время сотрудники чрезвычайной службы пытаются извлечь тела погибших из реки.

Напомним, в России в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста в реку, тогда погибли 19 человек и еще 22 получили травмы. Всего в автобусе ориентировочно находилось 43 пассажира и водитель. Местные жители на своих машинах помогали отвозить потерпевших в больницы.

Кроме того, в Перу произошла масштабная трагедия: пассажирский автобус упал в пропасть с высоты более 300 м. В результате инцидента 19 человек погибли на месте. Тела были настолько изуродованы, что родственникам трудно было их опознать.

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