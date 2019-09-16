"Money-May": Мейвезер вновь рвется на ринг, чтобы встретиться с Пакьяо

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

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Американский боксер Флойд Мейвезер на своей официальной странице в Instagram заявил, что в данный момент работает над организацией выставочного боя в Токио против филиппинца Мэнни Пакьяо. Ранее мы писали, что Мейвезер шокировал всех своим несметным богатством.

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"Деньги Мэй, Деньги Мэй, Деньги Мэй весь день. Betrnk.com. Это моя команда в Токио, Япония. И конечно же, это я, Флойд "Деньги" Мэйвезер. Сейчас я работаю над выставочным матчем Мэйвезер – Пакьяо здесь, в Токио. Оставайтесь на связи", – сообщил Мэйвезер.

Последний бой Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо состоялся в 2015 году и стал самым прибыльным поединком в истории бокса. По окончании двенадцати раундов Мэйвезер забрал победу единогласным судейским решением.

Бой побил рекорды платной трансляции и принес самые большие гонорары обоим бойцам в истории бокса.

Напомним, ранее Ломаченко заявил, что не желает драться с Пакьяо. "Я не хочу быть тем, кто сделал себе имя на старой легенде. Не хочу, – отметил Василий.

Смотрите, как Ломаченко дрался с Кэмпбеллом:

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