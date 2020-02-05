"На словах он Лев Толстой": Усика обозвали обезьяной – боксер ответил на это стихами

Александр Усик с Владом Ямой на Лиге смеха

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Украинский боксер Александр Усик готовится к предстоящему бою против Дерека Чисоры. Ранее, украинец поделился своим прогнозом на поединок, в котором Фьюри обещает нокаутировать Уайлдера за два раунда. Также у Александра произошел заочный конфликт с участником АТО Леонидом Остальцевым. Тот, раскритиковал Усика, Ломаченко и других на передаче "Є СЕНС".

"Нас окружают не только Ломаченки, Усики, Портновы, Богданы и прочие с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране, которые не боятся называть вещи своими именами, и при всем этом честно заявляют, что я – украинец, и я этим горжусь", – сказал Остальцев.

Позже, Усик опубликовал стих, в котором прокомментировал эти слова:

"Может я и обезьяна, так твердит, один осел. Ты прости меня за слово, без обиты ты ковбой. Сильны бороду ты носишь мышцы крепкие твои, На словах ты терминатор, а по сути, первый блин. Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить. Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить", – написал Александр у себя в Instgram.

Смотрите, как Александра Усика остановила полиция

Видео: Instagram

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