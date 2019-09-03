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Намечается мегабой: Дэвис перешел в категорию Ломаченко

3 сентября, 14:49

Американец стал первым номером в рейтинге и может провести поединок с украинцем

Джервонта Дэвис

Джервонта Дэвис / Фото: Instagram

24-летний американец Джервонта Дэвис отказался от титула WBA в первом легком весе и объявил о своем переходе в легкий вес. Здесь боксер уже стал первым номером рейтинга WBA и претендентом на бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в этом весе Василием Ломаченко. Ранее Дэвис не заявлял о своих планах по скорой смене весовой категории, но он испытывал проблемы с весом, и еще в 2017 году лишился своего титула IBF в первом легком весе на взвешивании, не сумев уложиться в рамки весовой категории.

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Разговоры о бое Ломаченко и Дэвиса начались еще когда они оба владели титулами в первом легком весе, и недавно Ломаченко говорил, что может вернуться в первый легкий для боя с Дэвисом, но пока неизвестно, когда Дэвис планирует вернуться на ринг и будет ли его команда настаивать на скорейшем назначении Ломаченко обязательной защиты титула против Дэвиса.

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Джервонта Дэвис на профессиональном ринге провел 22 поединка и все выиграл, 21 – нокаутом. Считается, что он – самый конкурентный соперник для Ломаченко.

Напомним, в субботу, 31 августа, в Лондоне Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей и завоевал вакантный пояс WBC в легком весе, при этом сохранив свои титулы WBA Super и WBO. Ране мы сообщали, что Ломаченко 211 раз попал по сопернику.

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бокс Василий Ломаченко Джервонт Дэвис

Источник: AllBoxing

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