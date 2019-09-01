Почти половина ударов Ломаченко оказались точными: статистика боя Ломаченко – Кэмпбелл

В победном поединке над британцем Люком Кэмпбеллом украинский чемпион Василий Ломаченко нанес 527 ударов по сопернику, 211 из которых попали в цель – это 40 процентов ударов. Кэмпбелл выбросил по Ломаченко 420 ударов, попав 131 раз (31%). Напомним, что в 11-м раунде британце побывал в нокдауне. Напомним, в Лондоне Василий Ломаченко единогласным решением судей победил Кэмпбелла и завоевал вакантный титул WBC в легком весе, добавив его к уже имеющим на руках поясам WBA Super и WBO.
Полная запись боя Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне
Для завоевания звания абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории украинцу остается один шаг – победить обладателя титула IBF. Сейчас им владеет Ричард Комми, но 14 октября он будет проводить защиту титула против Теофимо Лопеса. Интересно, что после боя с Кэмпбеллом Ломаченко выразил желание сразиться как раз с Лопесом.
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Ломаченко одержал 14-ю победу на профессиональном ринге. 10 боев он выиграл досрочно. В одном поединке Василий потерпел поражение от Орландо Салидо.
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