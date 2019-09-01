Почти половина ударов Ломаченко оказались точными: статистика боя Ломаченко – Кэмпбелл

Украинец доминировал на ринге в бою против британца и заслуженно победил

/ Фото: Reuters

В победном поединке над британцем Люком Кэмпбеллом украинский чемпион Василий Ломаченко нанес 527 ударов по сопернику, 211 из которых попали в цель – это 40 процентов ударов. Кэмпбелл выбросил по Ломаченко 420 ударов, попав 131 раз (31%). Напомним, что в 11-м раунде британце побывал в нокдауне. Напомним, в Лондоне Василий Ломаченко единогласным решением судей победил Кэмпбелла и завоевал вакантный титул WBC в легком весе, добавив его к уже имеющим на руках поясам WBA Super и WBO.

Полная запись боя Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне

Реклама

Для завоевания звания абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории украинцу остается один шаг – победить обладателя титула IBF. Сейчас им владеет Ричард Комми, но 14 октября он будет проводить защиту титула против Теофимо Лопеса. Интересно, что после боя с Кэмпбеллом Ломаченко выразил желание сразиться как раз с Лопесом.

"Сегодня была ночь Василия": что сказали Ломаченко и Кэмпбелл после боя

Ломаченко одержал 14-ю победу на профессиональном ринге. 10 боев он выиграл досрочно. В одном поединке Василий потерпел поражение от Орландо Салидо.

Ранее мы рассказывали, чего добились украинские спортсмены в 28-м году независимости Украины и что ждать в следующем

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама