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Почти половина ударов Ломаченко оказались точными: статистика боя Ломаченко – Кэмпбелл

1 сентября, 09:49

Украинец доминировал на ринге в бою против британца и заслуженно победил

/ Фото: Reuters

В победном поединке над британцем Люком Кэмпбеллом украинский чемпион Василий Ломаченко нанес 527 ударов по сопернику, 211 из которых попали в цель – это 40 процентов ударов. Кэмпбелл выбросил по Ломаченко 420 ударов, попав 131 раз (31%). Напомним, что в 11-м раунде британце побывал в нокдауне. Напомним, в Лондоне Василий Ломаченко единогласным решением судей победил Кэмпбелла и завоевал вакантный титул WBC в легком весе, добавив его к уже имеющим на руках поясам WBA Super и WBO.

Полная запись боя Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне

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Для завоевания звания абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории украинцу остается один шаг – победить обладателя титула IBF. Сейчас им владеет Ричард Комми, но 14 октября он будет проводить защиту титула против Теофимо Лопеса. Интересно, что после боя с Кэмпбеллом Ломаченко выразил желание сразиться как раз с Лопесом.

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Ломаченко одержал 14-ю победу на профессиональном ринге. 10 боев он выиграл досрочно. В одном поединке Василий потерпел поражение от Орландо Салидо.

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бокс Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл

Источник: Сегодня|Спорт

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