Недружелюбный Копенгаген: украинцу не дали провести в ринге даже полного раунда

А Курасов уступил по очкам Оливеру Менгу и не смог завоевать титул чемпиона мира IBF среди молодежи

Василий Курасов - Оливер Менг / Фото: Twitter

Этой ночью в Дании во Frederiksberg Hallerne местный проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Оливер Менг (8-0, 3 КО) сохранил титул чемпиона мира по версии IBF среди молодежи в поединке против 22-летнего украинца Василия Курасова (11-4, 6 КО). Фаворит-левша навязал претенденту бой в высоком темпе. Курасов пытался опасно отвечать, но уступал противнику в классе и ударной мощи.

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Менг не делал ставку на досрочную победу, но подгоняемый местными фанами все же попытался "уложить" украинца в финальном 10-м раунде, потряс Курасова комбинацией из трех ударов, но развить успех не сумел. Тем не менее судьи единогласно отдали бой Менгу – трижды по 99:91.

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Также в рамках шоу местный проспект крузервейта (до 90,7 кг) Дитлев Россинг (14-0, 9 КО) уже в стартовом раунде уничтожил джорнимена из Украины Святослава Свирида (5-3, 4 КО). Датчанин убедился, что удары соперника не несут особой опасности и сразу же ринулся в атаку, шустро работал хуками. Свирид приземлился на колено, вновь поднялся на ноги, даже попытался перехватить инициативу, но это ни к чему не привело.



Фото Stine Tidsvilde

35-летний украинец снова пропустил акцентированные удары по корпусу и в голову и оказался в нокдауне. Рефери решил, что бой получился слишком односторонним, и остановил его в середине первого раунда, зафиксировав победу Россинга.

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