Николай Валуев завершил карьеру из-за опухоли мозга
Экс-чемпион мира по боксу рассказал о своей болезни
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал о причинах, побудивших его завершить спортивную карьеру. .
По словам Валуева, врачи-эндокринологи поставили ему диагноз акромегалия. "Я из-за этого такой большой-высокий. Это вид доброкачественной опухоли в мозгу, ее надо вовремя удалять. Иначе это может привести к очень нехорошим последствиям, вплоть до летального исхода. Вот на фоне этого пришлось закончить. Хотя если бы было по-другому, я бы еще подумал", — отметил боксер.
44-летний Валуев завершил боксерскую карьеру в 2010 году. Спортсмен дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В его активе 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед (34 – нокаутом) и потерпел два поражения.
После завершения спортивной карьеры начал политическую деятельность. Валуев – депутат-единоросс, работающий в Госдуме с 2011 года.
Ранее мы писали, что Василий Ломаченко отказался от чемпионского пояса. Боксер принял решение освободить титул WBO во втором полулегком весе.
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