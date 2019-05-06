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Нокаут года: боец вырубил соперника, сделав два полных оборота вокруг себя

6 мая, 10:02

Рэймонд Дэниэлс невероятной вертушкой на 720 градусов нокаутировал Уилкера Барруша

Рэймонд Дэниэлс раньше занимался кикбоксингом
Рэймонд Дэниэлс раньше занимался кикбоксингом. Фото: Instagram

Американский боец MMA Рэймонд Дэниэлс эффектно нокаутировал своего соперника Уилкера Барруша на турнире Bellator в Бирмингеме. 39-летний Дэниэлс сделал вертушку на 720 градусов (два полных оборота вокруг себя) и нанес сопернику удар кулаком справа в ухо. После этого Барруш не смог подняться.

Официальный аккаунт Bellator в твиттере уже назвал этот нокаут лучшим в 2019 году.

До 2015 года Дэниэлс занимался кикбоксингом, где в 38 поединках одержал 35 побед (из них 22 нокаутом). Затем Рэймонд переключился на MMA. В его активе одна победа и одно поражение.

При этом свой первый бой, закончившийся поражением от Джеремэйи Меткалфа, Дэниэлс провел еще 11 лет назад. После этого он долгое время не проводил поединков по правилам ММА. Для англичанина Барруша это первый бой и первое поражение в профессиональных боях ММА.

Ранее мы писали, что украинский боец Сергей Спивак под молдавским флагом проиграл дебютный бой в UFC. Наш тяжеловес продержался лишь 50 секунд в поединке с опытным американцем Уолтом Харрисом.

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Тег нокаут, MMA, смешанные единоборства, Bellator

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Источник:

sport24.ru

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