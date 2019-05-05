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Украинский боец Сергей Спивак под молдавским флагом проиграл дебютный бой в UFC

5 мая, 12:33

Украинский тяжеловес продержался лишь 50 секунд в поединке с опытным американцем

Сергей Спивак
Сергей Спивак. Фото: Instagram

Украинский боец смешанного стиля тяжеловес Сергей Спивак дебютировал в UFC. Не знавший поражений чемпион украинской организации WWFC встретился на ринге с опытным 35-летним американцем Уолтом Харрисом и проиграл в первом раунде. Поединок состоялся в Оттаве (Канада) в рамках турнира UFC Fight Night 151, который транслировал канал ESPN.

Сергей Спивак смог продержаться всего 50 секунд, после чего судья в ринге остановил избиение и присудил Харрису победу нокаутом.

24-летний украинский боец смешанных единоборств до этого выиграл все девять боев в карьере. Интересно, что в UFC он выступал под флагом Молдовы. Как представитель этой страны Спивак записан и в базе смешанных единоборств sherdog. При этом в углу Сергея Спивака по время оглашения результата присутствовал флаг Украины.

"Спасибо большое всем за поддержку и всем тем, кто рад моему поражению. Я вернусь. Слава Богу за все", – написал Спивак в Instagram после боя.

Ранее в субботу лучший боксер мира Сауль Альварес объединил титулы: видео боя, записки судей и статистика поединка с Джейкобсом. Чемпион мира по версиям WBA и WBC Сауль Альварес по очкам победил обладателя титула IBF Дэниэла Джейкобса.

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Тег MMA, UFC, боец , Сергей Спивак

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Источник:

boxing-mma.com

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