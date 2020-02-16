Нокаут за секунду до финального гонга: американец Рамос "вырубил" земляка "апперкотом из ниоткуда"

В американском Нэшвилле на арене Bridgestone состоялся боксерский поединок с едва ли не самой эффектной концовкой-2020. Американский полусредневес Абель Рамос буквально за секунду до финального гонга добил своего соотечественника Брайанта Перреллу.

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Дуэль получилась очень интригующей. Все ожидали мужицкого махача и размена тяжелыми ударами, но Перрелла решил поступить по другому. Вместо рубки в центре он включил умный бокс, работая "на технике" и держа оппонента на выгодной для себя дистанции.

Однако за 15 секунд до конца боя, Рамос прижал Перреллу к канатам и нанес сокрушительный левый "апперкот из ниоткуда" прямо в челюсть, от которого Брайант завалился на канвас. Рефери дал отсчет, однако отправленный в нокдуан боксер нашел в себе силы встать. До финального гонга оставалось всего-ничего, тем не менее, мощный хук Рамоса снова отправил Перреллу на настил ринга.

И тот снова встал, но еле держался на ногах. И рефери принял решение остановить бой за мгновение до гонга, присудив победу нокаутом Абелю Рамосу.

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"Бой не закончен, пока бой не закончен", – заявил после своей победы Рамос

"Да, я был сражен, но я был в состоянии продолжать. Послушайте, оставалась секунда. Вы должны были позволить мне завершить бой. Это смешно", – негодует проигравший Перрелла

Смотрите, как боксер выпал из ринга еще до боя

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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