Нокаут за секунду до финального гонга: американец Рамос "вырубил" земляка "апперкотом из ниоткуда"

В американском Нэшвилле на арене Bridgestone состоялся боксерский поединок с едва ли не самой эффектной концовкой-2020. Американский полусредневес Абель Рамос буквально за секунду до финального гонга добил своего соотечественника Брайанта Перреллу.
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Дуэль получилась очень интригующей. Все ожидали мужицкого махача и размена тяжелыми ударами, но Перрелла решил поступить по другому. Вместо рубки в центре он включил умный бокс, работая "на технике" и держа оппонента на выгодной для себя дистанции.
Однако за 15 секунд до конца боя, Рамос прижал Перреллу к канатам и нанес сокрушительный левый "апперкот из ниоткуда" прямо в челюсть, от которого Брайант завалился на канвас. Рефери дал отсчет, однако отправленный в нокдуан боксер нашел в себе силы встать. До финального гонга оставалось всего-ничего, тем не менее, мощный хук Рамоса снова отправил Перреллу на настил ринга.
И тот снова встал, но еле держался на ногах. И рефери принял решение остановить бой за мгновение до гонга, присудив победу нокаутом Абелю Рамосу.
"Бой не закончен, пока бой не закончен", – заявил после своей победы Рамос
"Да, я был сражен, но я был в состоянии продолжать. Послушайте, оставалась секунда. Вы должны были позволить мне завершить бой. Это смешно", – негодует проигравший Перрелла
Смотрите, как боксер выпал из ринга еще до боя
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