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"Кошмар" из США получил запрещенный удар коленом в голову: кровавое видео из Рио-Ранчо

16 февраля, 09:25

Санчес признан победителем благодаря дисквалификации соперника. Теперь американца вызывает Макгрегор

Диего Санчес

Диего Санчес / Фото: Getty Images

В соглавном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 167, который состоялся в Рио-Ранчо в США на стадионе "Санта-Ана Стар Центр", в полусредней весовой категории встретились 38-летний американец Диего Санчес (13-4-0) и 26-летний бразилец Мичел Перейра (25-8-0). Развязка в пользу Санчеса получилась весьма неожиданной.

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В третьем раунде боя Перейра по прозвищу "Сорвиголова" нанес запрещенный удар коленом в голову в партере Санчесу и открыл на лбу американца рассечение. В результате рефери поединка был вынужден остановить противостояние, чтобы позвать в октагон врача для проверки самочувствия пострадавшего бойца.

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Спустя некоторое время Диего "Кошмар" Санчес заявил, что не видит одним глазом, и рефери тут же дал отмашку, присудив тем самым победу 38-летнему американцу, а Перейру дисквалифицировали.

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Интересно, что самый известный боец UFC Конор МакГрегор остался под большим впечатлением от выступления легенды промоушена Диего Санчеса на турнире в Рио-Ранчо, по окончании боя "бросив вызов" 38-летнему ветерану. "Конор МакГрегор против Диего Санчеса", – написал у себя в Twitter ирландец.

Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram


Источник: https://fightnews.info/konor-makgregor-brosil-vyzov-diego-sanchesu

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видео боя смешанные единоборства Конор Макгрегор Мичел Перейра Диего Санчес

Источники: Сегодня|Спорт , Fightnews

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