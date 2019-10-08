"Нужны молитвы. Срочно!" Жизнь бывшего тренера Усика и Кличко – под угрозой

Брутально избитый Джеймс Али Башир доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг

Джеймс Али Башир после нападения / Фото: Facebook

Тренер украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко Джеймс Али Башир, в свое время работавший с Александром Усиком и Владимиром Кличко, снова срочно доставлен в больницу. Его жизнь – под угрозой. "Кровоизлияние в мозг, – написала у себя в Twitter его сестра. – Срочно! Нужны молитвы за него!!! Это какой-то кошмар!"

Напомним, на днях экс-тренер Усика и Кличко Али Башир подвергся нападению во время церемонии взвешивания перед боем его подопечной Иваны Хабазин против Клариссы Шилдс. Во время мероприятия Башир повздорил с кем-то из команды Шилдс. После этого тренер ушел с трибуны, а спустя некоторое время на него напали неизвестные.

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Тогда сообщалось, что в результате драки Башир получил переломы лицевых костей и ему предстоит перенести операцию, а сам бой пришлось отменить.

"Мне нравится та работа, которую я проделал с Александром Усиком. Работа с ним дала большой толчок моей карьере. И я пытаюсь повторить этот процесс с Владом Сиренко и довести его до титула чемпиона мира", – рассказывал недавно в интервью Джеймс Али Башир.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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