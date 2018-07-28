Обладатель титула WBC Silver и экс-чемпион WBO взвесились перед боем

Сегодня, 09:50

Диллиан Уайт и Джозеф Паркер сразятся сегодня в Лондоне


Обладатель титула WBC Silver в супертяжелом весе Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) и экс-чемпион WBO в этой весовой категории Джозеф Паркер (24-1, 18 КО) прошли взвешивание перед своим поединком, который состоится в субботу, 28 июля, в Лондоне.

Диллиан Уайт в одном из недавних интервью заявлял, что будет придерживаться того же подхода, что и предыдущий соперник Паркера, чемпион мира по трем версиям Энтони Джошуа, и постарается подойти к бою с наименьшим возможным весом, чтобы быть более подвижным. Однако в итоге весы показали под ним 117,3 кг, что на 2 кг больше, чем в мартовском поединке против Лукаса Брауна, и на 5 кг больше, чем в прошлогодней встрече с Робертом Хелениусом.

Джозеф Паркер также оказался тяжелее, чем в своем последнем поединке: 109,8 кг против 107,3. При этом Паркер заявил в интервью Boxing News, что к бою против Джошуа он начинал готовиться с весом в 121 кг и в процессе тренировочных сборов похудел почти на 14 килограммов, а в этот раз весил всего 110 кг уже в начале сборов и считает, что это сильно облегчило ему подготовку.

Оба боксера на профессиональном ринге потерпели по одному поражение. И Уайт, и Паркер проиграли британцу Энтони Джошуа. В апреле этого года в Кардиффе Джошуа единогласным решением судей победил Паркера в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF. Титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру.

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.
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