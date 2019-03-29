Очаровательные ринг-герлз боя Гвоздик – Нгумбу

Боксеров будут сопровождать участницы конкурсов красоты

Очаровательные ринг-герлз боя Гвоздик – Нгумбу 2019-03-29T12:54:00+02:00 Бокс Боксеров будут сопровождать участницы конкурсов красоты









































В ночь субботы на воскресенье в Филадельфии на 2300 Arena украинский боксер Александр Гвоздик проведет первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Соперником нашего чемпиона будет 37-летний француз Дуду Нгумбу, который ранее дважды боксировал в Украине, а на такой престижный титул еще ни разу не претендовал.

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Традиционно боксеров во время различных мероприятий сопровождают очаровательные ринг-герлз. Не обошли красавицы стороной и битву Гвоздика с Нгумбу – украинца и француза будут сопровождать очаровательные мисс США-2019 Тиана Туамохелоа и участница конкурса красоты Мисс Невада Стефани Энн Кук. Также девушки были украшение боя Ломаченко – Педраса в декабре прошлого года.









































Букмекеры считают Гвоздика безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на досрочную победу украинца – 1.28, на победу Нгумбу нокаутом – 41.0. Также не верят эксперты, что француз сможет одолеть украинца по очкам – коэффициент на такой исход равняется 29.0 против 3.75 в пользу Александра.По мнению букмекеров, вероятнее всего бой завершится в шестом или седьмом раундах (9.50), а победа Гвоздика наиболее вероятна с 6 по 9 раунды (3.75).

Гвоздик – Нгумбу анонс боя 30.03.2019

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